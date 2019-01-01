Законом по маме больного ребенка, или Как служивые лишили его лекарства

Новый скандал с обвинением в контрабанде психотропных веществ за покупку импортных медпрепаратов за границей. Его жертвой оказалась жительница Москвы по имени Елена Боголюбова. Накануне ее задержали в почтовом отделении при получении посылки с заказанным по интернету лекарством, сообщив, что экспертиза обнаружила в ее посылке психотропные вещества. Далее в течение семи часов ее удерживали в почтовом отделении и все это время с ней беседовали сотрудники МВД и таможни. Особый цинизм ситуации придает то, что Елена Боголюбова является матерью неизлечимо больного мальчика, которому этот препарат нужен как воздух. Женщину отпустили только после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство, - рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Сын задержанной - пациент этого фонда. Он страдает неизлечимым генетическим заболеванием, которое выражается, в частности, в болезненных судорогах. От этой же болезни умерла его девятилетняя сестра. Матери врачи посоветовали новый противосудорожный препарат фризиум. В России он не зарегистрирован, она заказала его через интернет за границей. Полученное по почте лекарство ей не отдали. Спасибо, что хоть саму не «закрыли».

Это далеко не первый скандал с попытками уголовного преследования в связи с оборотом лекарственных препаратов. Как напоминает «Интерфакс», летом прошлого года в Москве возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, решившей продать излишки диазепама, договорилась с покупателем через интернет, а покупатель оказался агентом полиции. Ей вменили сбыт наркотиков. После большого общественного резонанса московская полиция закрыло дело. А в апреле в Екатеринбурге была задержана 24-летня Дарья Беляева, заказавшая себе в Польше антидепрессант бупроприон, незарегистрированный в России. Ее обвинили в контрабанде наркотиков – от трех до семи лет, а в крупном размере – лет 10-20.

Озабоченность ситуацией с задержанием в Москве матери неизлечимо больного ребенка выразили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, от Минздрава потребуют навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Ситуация разрешена лишь частично, поскольку остается уголовное дело против мамы больного ребенка, - добавил представитель Кремля, напомнив, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней «прямой линии» с Владимиром Путиным. Тогда же министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией. Как видим, воз и ныне там. Ни Минздрав, ни правоохранительные органы не сделали ни шагу для декриминализации покупки отсутствующих в стране лекарств. Результат – семь часов глумления над матерью неизлечимо больного ребенка. Результат, достойный настоящих мужчин, стоящих на страже закона…

