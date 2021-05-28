Закон об IT-гигантах одобрен комитетом Госдумы
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому крупные иностранные IT-компании будут обязаны создавать свои представительства в России, сообщает РИА Новости.
Документ, который назвали «законом о приземлении», касается интернет-компаний, владеющих ресурсами с суточной аудиторией не менее 500 тысяч российских пользователей. Закон предписывает им открыть в России свои представительства, которые станут основным каналом их взаимодействия с российскими государственными и судебными инстанциями.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что иностранные IT-компании не исполняют, либо исполняют не в полном объёме требования российского законодательства в сфере распространения информации.
Отказ открыть российское представительство будет наказываться, в том числе, запретом на распространение рекламы, на проведение платежей в свой адрес, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что «закон о приземлении» коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.
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