Закон о регистрации автомобилей в салонах отсрочили из-за МВД
Вступление в силу закона о госрегистрации транспортных средств перенесли на начало 2020 года. Госдума, одобрившая ранее законопроект в трех чтениях, отсрочила его действие, чтобы дать возможность подготовиться МВД, ГИБДД и автосалонам, пишет «Коммерсант».
В рамках реформы при покупке автомобиля их можно будет ставить на учет непосредственно в автосалонах без посещения ГИБДД. Также был определен порядок изготовления госномеров в частных фирмах, сообщает Ura.ru.
Накануне стало известно, что в России могут урезать размеры парковочных мест в городах, чтобы мотивировать людей пересаживаться на малолитражки.
В эфире НСН зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал это предложение, увидев в этой инициативе попытку собрать побольше денег.
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