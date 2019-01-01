Закон о регистрации автомобилей в салонах отсрочили из-за МВД

Вступление в силу закона о госрегистрации транспортных средств перенесли на начало 2020 года. Госдума, одобрившая ранее законопроект в трех чтениях, отсрочила его действие, чтобы дать возможность подготовиться МВД, ГИБДД и автосалонам, пишет «Коммерсант».

В рамках реформы при покупке автомобиля их можно будет ставить на учет непосредственно в автосалонах без посещения ГИБДД. Также был определен порядок изготовления госномеров в частных фирмах, сообщает Ura.ru.

Накануне стало известно, что в России могут урезать размеры парковочных мест в городах, чтобы мотивировать людей пересаживаться на малолитражки.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал это предложение, увидев в этой инициативе попытку собрать побольше денег.

