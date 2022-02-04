В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID в Москве

Более 120 тысяч газифицированных квартир проверено в Москве с начала года

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в зале школы в Пушкине

Усадьбу «Покровское-Стрешнево» отреставрируют

В Москве за год составлено 350 тысяч протоколов на водителей за неоплату штраф