В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 4 февраля предложил ужесточить ответственность для лиц, которые пропагандируют или оправдывают педофилию.

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Пискарев отметил, что комитет по безопасности продолжит работу по выявлению подобных ресурсов для их быстрой блокировки.

«Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества», - приводит слова Пискарева РИА Новости.

Ранее заведующий лабораторией судебной сексологии Центра психиатрии имени Сербского Андрей Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что педофилия может быть излечена, однако для этого необходимо комбинировать медикаменты с психотерапией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПропагандаПедофилыРоссия
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