В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 4 февраля предложил ужесточить ответственность для лиц, которые пропагандируют или оправдывают педофилию.
Пискарев отметил, что комитет по безопасности продолжит работу по выявлению подобных ресурсов для их быстрой блокировки.
«Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества», - приводит слова Пискарева РИА Новости.
Ранее заведующий лабораторией судебной сексологии Центра психиатрии имени Сербского Андрей Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что педофилия может быть излечена, однако для этого необходимо комбинировать медикаменты с психотерапией.
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