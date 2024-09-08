Закон о дипфейках могут внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию

По его словам, необходимо определить, что такое дипфейк и прописать его разновидности. Работы над законопроектом ведется «лучшими юридическими умами», сказал парламентарий.

Также законодатель призвал полностью запретить технологии искусственного интеллекта в предвыборной агитации.

Ранее власти Южной Кореи начали расследование в отношении Telegram в связи с дипфейками сексуальной направленности, напоминает «Радиоточка НСН».

