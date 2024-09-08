Закон о дипфейках могут внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию
На рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию могут внести проект закона о дипфейках, заявил в информационном центре ЦИК РФ депутат Антон Горелкин.
По его словам, необходимо определить, что такое дипфейк и прописать его разновидности. Работы над законопроектом ведется «лучшими юридическими умами», сказал парламентарий.
Также законодатель призвал полностью запретить технологии искусственного интеллекта в предвыборной агитации.
Ранее власти Южной Кореи начали расследование в отношении Telegram в связи с дипфейками сексуальной направленности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru