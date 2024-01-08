«Закон бумеранга»: Волгоградцы отреагировали на негатив главы областного МЧС в адрес сотрудника
В Волгоградской области общественность обсуждает странную реакцию главы регионального управления МЧС в ответ на жалобу сотрудника. Жители ждут извинений и кадровых решений.
Глава управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал болезни семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру. Чиновник пожаловался, что его обвинили в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его супруга, в обмен на некие преференции. Об этом сообщает портал v1.ru.
Другое региональное СМИ, «Блокнот Волгоград», провело на сайте опросы горожан. Журналисты интересовались, ждут ли пользователи нового начальника управления МЧС по Волгоградской области и должен ли Николай Любавин публично извиниться за свое поведение.
И по одному вопросу, и по второму большинство волгоградцев ответили положительно. Нового начальника ведомства ждут 87,84% респондентов. За публичные извинения руководителя проголосовали 94,63% участников опросов.
Под соответствующим постом в соцсети «ВКонтакте» пользователь с ником Любовь Земная написала, что «теперь просто обязаны его отстранить и разжаловать! И отправить обратно в Ставрополь».
«Закон бумеранга никто не отменял, значит у него заболеет онкологией вся семья как наказание за такие пожелания», – отметила Наташа Смирнова.
На нестандартные действия глава управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина отреагировала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая Барыня».
«Боимся подумать, чего пожелает Любавин нам. Наверное, счастья», – написала она под постом об инциденте.
В МЧС скандал пока не комментируют.
Ранее бывший заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики Олег Николаев в ходе пресс-конференции НСН рассказал о нескольких предложениях со стороны различных политических фракций.
«Если человек целенаправленно оскорбил гражданина, то обязательно надо рассматривать лишение его должности без права возвращения на службу. Вопрос материального наказания – тема обсуждаемая», - добавил он.
Любавин занял свой пост в управлении МЧС по Волгоградской области в ноябре 2020 года. У него четыре диплома о высшем образовании, является кандидатом социологических наук.
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