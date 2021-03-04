Заколдованный дом без управляющей компании

На протяжении нескольких лет чиновники всех уровней открещиваются от участия в судьбе дома по улице Клары Цеткин в Москве.

В «заколдованном» доме всего два подъезда: один из них занимают собственники квартир, а во втором располагается общежитие Московского государственного педагогического университета. Вуз благополучно эксплуатирует свою часть дома, а про соседей все забыли. В подъезде никто не убирается, текущие трубы ремонтируются своими силами. Кирпичный фасад уже давно пошел трещинами, а разрушающиеся балконы грозят свалиться на головы прохожим. И никто за это не отвечает, так как хозяина у половины дома нет. Управляющая компания отсутствует по определению. По определению чиновников.

С просьбой помочь разобраться в хитросплетениях межведомственных отношений обратился в «Кривую линию НСН» Олег Фролов.

В своих многочисленных отписках на жалобы жильцов местные власти и жилинспекция сообщали, что дом находится в собственности государства, то есть принадлежит вузу, и Жилищный кодекс на него не распространяется. Соответственно, управляющей компании здесь не место. Однако данные Росреестра опровергают предложенную чиновниками версию. Дом числится как многоквартирный со всеми вытекающими последствиями. И в первую очередь это касается наличия эксплуатирующей организации в виде пресловутой УК. При этом законом предусмотрено, что если более половины здания принадлежит государству, в данном случае вузу, то управляющая компания выбирается на основании конкурса, который должна организовать районная управа.

Выводы НСН подтверждаются и письмом городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Надо отдать должное его специалистам. В ответе на запрос «Кривой линии» они в подробностях расписали всю ситуацию по спорному зданию. При этом вскрылся любопытный факт: данные БТИ (бюро технической инвентаризации) и Росреестра между собой не стыкуются. И только после обращения НСН они были приведены к общему знаменателю.

В итоге, управляющей компании предписано быть. Департаментом ЖКХ направлено обращение в префектуру Северного административного округа о «принятии мер по приведению управления многоквартирным домом…в соответствие с жилищным законодательством…на основании актуализированных сведений». Так что управа Войковского района теперь отписками не отделается.

«Кривая линия НСН» ждет реакции на запросы от Префекта Северного административного Владимира Степанова и Государственной жилищной инспекции Москвы.