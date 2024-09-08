Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет 9 сентября
В Москве утром 9 сентября состоится третий, заключительный розыгрыш в рамках акции «#ВыбираемВместе2024 - Москва» программы «Миллион призов».
Призовые баллы разыграют среди участников электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) и района Куркино. Участниками станут те, кто проголосовал с 20:01 7 сентября и до завершения выборов в воскресенье, 8 сентября.
Присоединиться к розыгрышу могут участники дистанционного голосования на портале мэра Москвы mos.ru и отдавшие свой голос с помощью терминалов на избирательных участках.
Победителям рассылают СМС-сообщения от имени DIT_MOS. Для получения призовых баллов необходимо до 30 сентября активировать код участника на сайте «Миллион призов».
В этом году победители получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Проголосовавшие онлайн горожане старше 60 лет гарантированно получат тысячу баллов.
Призовые баллы можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках, купить билеты в музеи и театры или пополнить карту «Тройка». Победителями акции стали уже 1,5 миллиона человек.
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