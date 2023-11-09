«Заказ или эксперимент?»: Тосунян объяснил появление фейков на сайтах банков
Фейковые атаки и психологическое давление сегодня могут коснуться даже солидных банков, это неудивительно в нынешних реалиях, сказал НСН Гарегин Тосунян.
Появление фейковой информации на сайтах банков может объясняться случайной выборкой, заказным преступлением или экспериментальной атакой, наблюдением за реакцией банков. Об этом НСН заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
Ранее на порталах трех российских кредитных организаций — ВБРР, БЖФ-Банка и Фора-банка — появились объявления о том, что выплаты по вкладам клиентов приостановлены. Впоследствии эти сообщения были удалены. Как сообщило агентство РИА Новости, в ВБРР заявили, что сообщения не соответствуют действительности и банк работает штатно, а в БЖФ рассказали, что сайт банка был взломан. Тосунян согласился с тем, что банки столкнулись с фейковыми атаками.
«Во-первых, это довольно солидные банки. Во-вторых, нет ничего удивительного в том, что сегодня имеют место и такие формы атак и психологического давления на кредитные организации. Почему именно эти три банка? Это риторический вопрос. Это могла быть и случайная выборка, и заказ, и экспериментальная атака, чтобы проследить реакцию банков, сколько времени им понадобится, чтобы нивелировать соответствующий негативный эффект. Если же стояла задача просто поиграть, то были выбраны банки, имеющие приличный масштаб, но при этом не самые крупные», — сказал Тосунян.
Собеседник НСН добавил, что подобные атаки могут коснуться и других банков.
«Почему бы нет? Тем более, если кто-то имеет зуб на какой-либо банк или кому-то заплатили за такую атаку. В информационном поле за деньги покупается любая глупая, дурная, неправильная информация. Это целый бизнес, целая индустрия», — подытожил он.
Ранее вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов заявил, что размещение на банковских сайтах фейковой информации говорит о попытке дестабилизировать общество, но в крупных организациях проблем со взломами быть не должно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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