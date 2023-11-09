«Никто не застрахован!»: Хакеры «заморозили» вклады банков ради дестабилизации
Олег Скворцов и Анатолий Бажан в эфире НСН заявили, что от хакерских атак никто не застрахован, хоть в более крупных банках и создана надежная защита.
Размещение на банковских сайтах фейковой информации говорит о попытке дестабилизировать общество, но в крупных организациях проблем со взломами быть не должно, заявил вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в беседе с НСН.
Сегодня утром на сайтах трех российских банков - ВБРР, БЖФ-Банка и Фора-банка - появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов. Через некоторое время сообщения были удалены. В ВБРР заявили РИА Новости, что сообщения не соответствуют действительности и что банк работает штатно. В БЖФ рассказали, что их взломали. Скворцов объяснил случившееся информационной войной.
«Эта акция связана с дестабилизацией ситуации, попыткой вызвать панику. Вероятно, сайты банков были взломаны, злоумышленники разместили фейковые материалы. Эти банки оказалось легче взломать, защита была слабее. Хорошо, что банки быстро среагировали, перегрузили сайты. Волноваться никому не надо, это элементы информационной войны. Думаю, что в более крупных банках защита сильнее. Надо отметить, что на сайтах была ссылка на несуществующий указ президента, это фейк», - отметил он.
Со своей стороны, руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан подчеркнул, что никто не застрахован от подобных вмешательств извне.
«Хакеры, которые взламывают, преследуют свои интересы всегда. Могут ли быть подобные акции в других банках? Никто от этого не застрахован. Банки, конечно, предпринимают усилия, чтобы защитить свои данные и деньги, но иногда это не такое легкое дело. На вкладчиков это все оказывает влияние, потому что они начинают думать, что банк не очень защищенный», - рассказал он НСН.
Ранее депутат Владимир Сенин заявил, что рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Есть несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские силовики без объяснения пришли в монастырь УПЦ
- Российским военным передали дроны «Жириновский»
- Высечь плетью: депутат Госдумы Свинцов призвал наказать уехавших артистов
- Названы главные ошибки при хранении хлеба
- Европарламент призвал отказаться от конфискации личных вещей и машин россиян
- Экс-глава Вологодской области Кувшинников стал сенатором
- НОК Великобритании поддержал допуск россиян к Олимпиаде-2024
- Новому альбому Пугачевой в России предрекли проблемы
- Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
- Путин: Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru