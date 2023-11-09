«Никто не застрахован!»: Хакеры «заморозили» вклады банков ради дестабилизации

«Эта акция связана с дестабилизацией ситуации, попыткой вызвать панику. Вероятно, сайты банков были взломаны, злоумышленники разместили фейковые материалы. Эти банки оказалось легче взломать, защита была слабее. Хорошо, что банки быстро среагировали, перегрузили сайты. Волноваться никому не надо, это элементы информационной войны. Думаю, что в более крупных банках защита сильнее. Надо отметить, что на сайтах была ссылка на несуществующий указ президента, это фейк», - отметил он.

Со своей стороны, руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан подчеркнул, что никто не застрахован от подобных вмешательств извне.

«Хакеры, которые взламывают, преследуют свои интересы всегда. Могут ли быть подобные акции в других банках? Никто от этого не застрахован. Банки, конечно, предпринимают усилия, чтобы защитить свои данные и деньги, но иногда это не такое легкое дело. На вкладчиков это все оказывает влияние, потому что они начинают думать, что банк не очень защищенный», - рассказал он НСН.

Ранее депутат Владимир Сенин заявил, что рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Есть несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

