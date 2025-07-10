В полиции призвали действовать жестче в отношении диаспор в России
России необходимо радикальнее заняться вопросами миграции по примеру Дональда Трампа, так как иностранцы, приезжая сюда, не соблюдают законы РФ и образуют свои кланы, заявил НСН Игорь Суслов.
Живущие в России диаспоры образуют свои преступные кланы, где проводят махинации и с торговлей, и с документами, а также полностью захватывают некоторые сферы, поэтому депортацию в отношении них стоит проводить чаще. Об этом в беседе с НСН рассказал глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортировали из России, сообщил РБК. Ранее его лишили российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». Суслов отметил, что это было заслуженно.
«В Катаре очень много трудовых мигрантов, и там нет никаких диаспор. Там категорически запрещены всякие такие объединения. Когда я работал в милиции еще при СССР, сюда приезжали люди из того же Азербайджана и сами мне говорили, что сюда едут не лучшие из них. На протяжении этих лет та же азербайджанская диаспора занималась в основном торговлей, спекуляцией - скупкой с целью перепродажи. Вот на этом они поднимались. Получали они гражданство не совсем честным путем. А если уж ты приехал сюда, то будь добр, соблюдай законы. Если ты поддерживаешь людей, совершивших тяжкие уголовные преступления, то ты не законопослушный гражданин. Поэтому лишение гражданства и выдворение этого товарища, который здесь поднимает бучу, вполне законно», - рассказал он.
При этом Суслов привел в пример президента США Дональда Трампа и его решительные меры по борьбе с миграцией. Собеседник НСН считает, что и России стоит задуматься о более жестких шагах для решения этой проблемы, а не наоборот пытаться ввозить еще больше дешевой рабочей силы.
«У нас всегда ограничиваются полумерами. Вот посмотрите на Трампа. Человек сказал: «Буду выдворять мигрантов». И он их выдворяет! А у нас где борьба с миграцией? Мы уже хотим привезти в Забайкалье миллион индусов. Давайте сперва своих пристроим. Давайте заниматься роботизацией производства. Это позволит сократить количество мигрантов. Опять же мигранты приходят и захватывают целые области работы, а потом идет криминализация. Я считаю, что надо жестче действовать с диаспорами», - считает Суслов.
Помимо прочего он заявил, что стоит более избирательно подходить к вопросу выдачи гражданства.
«Я считаю, что против лиц, получивших гражданство, надо более широко использовать данную практику. У нас гражданство России раздавалось до последнего времени кому ни попадя. В Древнем Риме, чтобы получить римское гражданство, человек должен был либо 25 лет отслужить в римских войсках, либо заплатить огромные деньги. Поэтому если ты получил гражданство, ты должен помнить, что в любой момент можешь его потерять», - подытожил он.
Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщил, что в Россию в качестве трудовых мигрантов завезут один миллион индусов. Однако позднее Минтруд опроверг эту информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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