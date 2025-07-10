Живущие в России диаспоры образуют свои преступные кланы, где проводят махинации и с торговлей, и с документами, а также полностью захватывают некоторые сферы, поэтому депортацию в отношении них стоит проводить чаще. Об этом в беседе с НСН рассказал глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортировали из России, сообщил РБК. Ранее его лишили российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». Суслов отметил, что это было заслуженно.

«В Катаре очень много трудовых мигрантов, и там нет никаких диаспор. Там категорически запрещены всякие такие объединения. Когда я работал в милиции еще при СССР, сюда приезжали люди из того же Азербайджана и сами мне говорили, что сюда едут не лучшие из них. На протяжении этих лет та же азербайджанская диаспора занималась в основном торговлей, спекуляцией - скупкой с целью перепродажи. Вот на этом они поднимались. Получали они гражданство не совсем честным путем. А если уж ты приехал сюда, то будь добр, соблюдай законы. Если ты поддерживаешь людей, совершивших тяжкие уголовные преступления, то ты не законопослушный гражданин. Поэтому лишение гражданства и выдворение этого товарища, который здесь поднимает бучу, вполне законно», - рассказал он.