Захару Прилепину вручили орден Мужества

Писателю, политическому деятелю Егору Прилепину (Захар – псевдоним) вручили орден Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Уточняется, что награду он получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Кроме того, Минобороны РФ наградило Прилепина медалью «За укрепление боевого содружества».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Прилепина орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КремльНаградаЗахар Прилепин

Горячие новости

Все новости

партнеры