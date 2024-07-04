Захару Прилепину вручили орден Мужества
4 июля 202413:33
Писателю, политическому деятелю Егору Прилепину (Захар – псевдоним) вручили орден Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что награду он получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Кроме того, Минобороны РФ наградило Прилепина медалью «За укрепление боевого содружества».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Прилепина орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru