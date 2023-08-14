Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Прилепина Елизавету Кондакову.
Ранее писатель был назначен замкомандира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе, напоминает RT. Известно, что подразделение снабдят артиллерией и тяжелой техникой, пишет «Свободная пресса».
«В связи с назначением ... Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — указала пресс-секретарь.
Прилепин отметил, что новое звание — честь и «огромное задание».
«Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши ... полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой», — заявил писатель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru