Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — указала дипломат.

Касем в декабре прошлого года приехал в Ригу навестить больную бабушку. В январе латвийская Служба государственной безопасности задержала журналиста, местный суд отправил его под арест, напоминает RT. Шеф-редактору инкриминируют две уголовные статьи, в том числе его подозревают в шпионаже в пользу РФ. В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЛатвияЖурналистыМИД РФМария Захарова

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