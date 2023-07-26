Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — указала дипломат.
Касем в декабре прошлого года приехал в Ригу навестить больную бабушку. В январе латвийская Служба государственной безопасности задержала журналиста, местный суд отправил его под арест, напоминает RT. Шеф-редактору инкриминируют две уголовные статьи, в том числе его подозревают в шпионаже в пользу РФ. В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru