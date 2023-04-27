Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии
27 апреля 202319:49
Журналиста «Sputnik Литва» Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Сообщается, что шеф-редактор издания будет находиться под полицейским надзором до следующего суда. Касем выпущен под подписку о невыезде. Других подробностей пока не приводится.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru