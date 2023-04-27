Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии

Журналиста «Sputnik Литва» Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Экс-замминистра культуры Ярилову арестовали на два месяца

Сообщается, что шеф-редактор издания будет находиться под полицейским надзором до следующего суда. Касем выпущен под подписку о невыезде. Других подробностей пока не приводится.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ОсвобождениеЛатвия

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