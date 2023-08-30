Захарова: Родион Мирошник будет готовить доклады по преступлениям Киева

По её словам, бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назначен российским послом по особым поручениям, который займется фиксацией всех преступлений Киева.

Дипломат отметила, что новая должность в штате МИД РФ введена приказом министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Она пояснила, что Мирошник будет готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц.

Ранее Мария Захарова назвала «тупиковостью» киевского режима попытки атак БПЛА территории РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

