Захарова расскажет о поэзии и дипломатии в новом сезоне шоу «По классике»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова откроет второй сезон образовательно-развлекательного шоу «По классике», об этом она сообщила специальному корреспонденту НСН.
Новый сезон проекта о великих произведениях искусства и культуры России стартует 28 августа на платформе ВК Видео в официальной группе шоу «По классике».
Захарова поделится своей личной историей переплетения дипломатии и поэзии в ее жизни. Она расскажет, с чего началось ее увлечение поэзией, как ее путь дипломата был предопределен на самом первом поэтическом конкурсе чтецов, почему она заставила себя «остановиться» и сделать многолетний перерыв в своем творчестве. Она также раскроет судьбоносность своих встреч с Максимом Фадеевым, Валерией, Ириной Понаровской, Любови Успенской.
Захарова заявила, что необходимо открыть целую отрасль науки, где «поэзия – синергия всего – математики, логики и гуманитарных наук».
«По классике» – это уникальный проект о культуре и искусстве России, где современная сцена встречается с великими произведениями прошлого. Каждый выпуск посвящён жизни и творчеству выдающихся деятелей, а также новым интерпретациям их наследия.
«Артисты, поэты, музыканты, востребованные у молодежной аудитории медийные современники создают музыку, моду, поэзию, живопись. Наша миссия не только в том, чтобы сообщить важную базовую информацию о великих предшественниках и их произведениях, но и заякорить знания через творческий синтез», — говорит автор и продюсер проекта Елена Кипер.
Певец и композитор Дмитрий Маликов, амбассадор проекта по темам музыки и живописи, подчеркивает: «Мы видим этот проект прежде всего, как просветительский. Это путешествие в историю и эстетику высокого искусства, рассказ о классике и её живом влиянии на современность».
Проект «По классике. Тайны великих шедевров» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В новом сезоне зрителей ждут 24 премьеры, новые форматы и встречи с известными гостями. Первые шесть серий выйдут уже в начале сентября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогеры и микробизнес потеряют 90% доходов без рекламы в Instagram
- Песков: Усилия Трампа действительно могут помочь в урегулировании на Украине
- Песков: Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией
- Названа средняя зарплата работников киноиндустрии в 2025 году
- Песков назвал важнейшую тему в украинском урегулировании
- Тренд из Голливуда: Войтинский объяснил интерес продюсеров к экранизации книг
- СМИ: В администрации Владимира проходят следственные мероприятия
- ВС России освободили Первое Мая в ДНР
- Депутат ГД Бессараб сравнила распределение после вузов с наказанием
- СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru