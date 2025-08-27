Захарова расскажет о поэзии и дипломатии в новом сезоне шоу «По классике»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова откроет второй сезон образовательно-развлекательного шоу «По классике», об этом она сообщила специальному корреспонденту НСН.

Новый сезон проекта о великих произведениях искусства и культуры России стартует 28 августа на платформе ВК Видео в официальной группе шоу «По классике».

Захарова поделится своей личной историей переплетения дипломатии и поэзии в ее жизни. Она расскажет, с чего началось ее увлечение поэзией, как ее путь дипломата был предопределен на самом первом поэтическом конкурсе чтецов, почему она заставила себя «остановиться» и сделать многолетний перерыв в своем творчестве. Она также раскроет судьбоносность своих встреч с Максимом Фадеевым, Валерией, Ириной Понаровской, Любови Успенской.

Захарова заявила, что необходимо открыть целую отрасль науки, где «поэзия – синергия всего – математики, логики и гуманитарных наук».

«По классике» – это уникальный проект о культуре и искусстве России, где современная сцена встречается с великими произведениями прошлого. Каждый выпуск посвящён жизни и творчеству выдающихся деятелей, а также новым интерпретациям их наследия.

«Артисты, поэты, музыканты, востребованные у молодежной аудитории медийные современники создают музыку, моду, поэзию, живопись. Наша миссия не только в том, чтобы сообщить важную базовую информацию о великих предшественниках и их произведениях, но и заякорить знания через творческий синтез», — говорит автор и продюсер проекта Елена Кипер.

Певец и композитор Дмитрий Маликов, амбассадор проекта по темам музыки и живописи, подчеркивает: «Мы видим этот проект прежде всего, как просветительский. Это путешествие в историю и эстетику высокого искусства, рассказ о классике и её живом влиянии на современность».

Проект «По классике. Тайны великих шедевров» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В новом сезоне зрителей ждут 24 премьеры, новые форматы и встречи с известными гостями. Первые шесть серий выйдут уже в начале сентября.

