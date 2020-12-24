Захарова рассказала о лучшем новогоднем подарке
Лучший подарок на день рождения или на Новый год — тот, что сделан в виде сюрприза, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она призналась, что любит приятные сюрпризы.
«Чтобы ты посмотрел и сказал: «Вот это да! Откуда вы знали? Это потрясающе». Или наоборот: «Не может быть, мне нравится. А что это?» - поделилась она в эфире телеканала МИР 24.
Недавнее исследование показало, что в этом году 75% россиян собираются потрать на подарки к Новому году до пяти тысяч рублей. В два раза больше готовы потратить жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- Вирусологи в России получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
- Захарова рассказала о лучшем новогоднем подарке
- В ЦИК РФ заявили об отказе от «голосования на пеньках»
- Крупную сумму денег похитили из здания МИД РФ в Москве
- В Ленинградской области загорелся детский пульмонологический санаторий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru