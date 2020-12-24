Захарова рассказала о лучшем новогоднем подарке

Лучший подарок на день рождения или на Новый год — тот, что сделан в виде сюрприза, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призналась, что любит приятные сюрпризы.

«Чтобы ты посмотрел и сказал: «Вот это да! Откуда вы знали? Это потрясающе». Или наоборот: «Не может быть, мне нравится. А что это?» - поделилась она в эфире телеканала МИР 24.

Недавнее исследование показало, что в этом году 75% россиян собираются потрать на подарки к Новому году до пяти тысяч рублей. В два раза больше готовы потратить жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России.

