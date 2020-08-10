Захарова раскрыла причину задержания журналистов «Дождя» в Белоруссии
Отсутствие аккредитации на работу на выборах президента Белоруссии стало причиной задержания двух журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует РИА Новости.
«Причина инцидента - отсутствие необходимой аккредитации», - отметила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению этой ситуации и находится в контакте с белорусской стороной.
«Посольство России в Республике Беларусь подключилось к разрешению ситуации в связи с задержанием журналистов "Дождя" в Минске и находится в контакте с белорусской стороной. Установлено их местонахождение», - заявила Захарова.
Она также сказала, что журналисты получают консульскую помощь.
Ранее «Дождь» заявил о задержании корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.
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