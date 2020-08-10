Захарова раскрыла причину задержания журналистов «Дождя» в Белоруссии

Отсутствие аккредитации на работу на выборах президента Белоруссии стало причиной задержания двух журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует РИА Новости.

«Причина инцидента - отсутствие необходимой аккредитации», - отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению этой ситуации и находится в контакте с белорусской стороной.