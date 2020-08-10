СМИ: Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации

Журналисты «Дождя» и оператор, задержанные9 июля в Минске, поехали в командировку по освещению президентских выборов в Белоруссии без аккредитации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора телеканала Тихона Дзядко.

Главред телеканала пояснил, что документы на получение аккредитации журналистов «Дождя» были направлены в Минск еще 15 июля.