СМИ: Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации
Журналисты «Дождя» и оператор, задержанные9 июля в Минске, поехали в командировку по освещению президентских выборов в Белоруссии без аккредитации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора телеканала Тихона Дзядко.
Главред телеканала пояснил, что документы на получение аккредитации журналистов «Дождя» были направлены в Минск еще 15 июля.
«Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили», - пояснил Дзядко.
Однако, главный редактор не уверен, что отсутствие аккредитации стало главной причиной задержания коллег в Минске. Редакция до сих пор не имеет информации, кем задержаны российские журналисты в белорусской столице.
Ранее «Дождь» заявил о задержании корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.
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