В ВОЗ признают третий пол
Подход к гендерной проблематики решили изменить во Всемирной организации здравоохранения. В частности, готовится выпуск новой методичке, где будет признан третий пол, сообщает Российская газета.
«Пол человека не ограничивается только мужским и женским», - говорится в сообщении ВОЗ.
Изменения связаны с тем, что у ВОЗ появились новые научные данные после проведения исследования в области гендера и здоровья. Методички в ВОЗ выпускают с 2011 года и регулярно обновляют по мере получения новых данных.
Ранее Международный союз конькобежцев разрешил трансгендерам-фигуристам принимать участие в женских соревнованиях.
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