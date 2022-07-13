В ВОЗ признают третий пол

Подход к гендерной проблематики решили изменить во Всемирной организации здравоохранения. В частности, готовится выпуск новой методичке, где будет признан третий пол, сообщает Российская газета.

«Пол человека не ограничивается только мужским и женским», - говорится в сообщении ВОЗ.

Изменения связаны с тем, что у ВОЗ появились новые научные данные после проведения исследования в области гендера и здоровья. Методички в ВОЗ выпускают с 2011 года и регулярно обновляют по мере получения новых данных.

Ранее Международный союз конькобежцев разрешил трансгендерам-фигуристам принимать участие в женских соревнованиях.

