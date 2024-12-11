Захарова призвала россиян отказаться от поездок в США из-за риска задержания

По её словам, из-за обострения российско-американских отношений лучше отказаться от посещения США, так как россияне «стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб».

«Особенно часто практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан, к которым у властей США имеются какие-то претензии... которые по-разному квалифицируются, но при этом публично о них не говорят», - указала Захарова.

Она добавила, что также не следует посещать «государства-сателлиты» США, например, Канаду.

Ранее посол Мальты в РФ Кармело Ингуанез пояснил, что виза Захаровой на заседание СМИД ОБСЕ была аннулирована в связи с «возражениями некоторых стран» Евросоюза, сообщает RT.

