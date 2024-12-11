Захарова призвала россиян отказаться от поездок в США из-за риска задержания
Частные или служебные поездки в США «чреваты серьёзными рисками». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, из-за обострения российско-американских отношений лучше отказаться от посещения США, так как россияне «стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб».
«Особенно часто практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан, к которым у властей США имеются какие-то претензии... которые по-разному квалифицируются, но при этом публично о них не говорят», - указала Захарова.
Она добавила, что также не следует посещать «государства-сателлиты» США, например, Канаду.
Ранее посол Мальты в РФ Кармело Ингуанез пояснил, что виза Захаровой на заседание СМИД ОБСЕ была аннулирована в связи с «возражениями некоторых стран» Евросоюза, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова призвала россиян отказаться от поездок в США из-за риска задержания
- СМИ: Джо Байден намерен усилить санкции против экспорта нефти из России
- Рособрнадзор: Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая
- Опрос: Россияне назвали чай любимым горячим напитком в зимнее время
- Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов снят с должности
- «Яндекс» стал вторым по популярности поисковиком в мире по версии Cloudflare
- В России подготовили первые учебные пособия по ИИ для школьников
- «Черноморэнерго»: Вся Абхазия осталась без электричества
- Песков: Путин не планирует контактов с лидерами Ирана и Турции по Сирии
- СМИ: Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru