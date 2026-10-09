Захарова: Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СМИ: В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь»

Ранее стало известно, что черногорские правоохранители задержали Звинчука и нескольких его коллег, пишет RT.

«Посольство... выясняет обстоятельства», — указала Захарова.

Между тем Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Звинчук и другие граждане России-сотрудники проекта находились в Черногории легально. Они планировали съемку Цетинского монастыря, на которую был подан официальный запрос.

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:ЗадержаниеЧерногорияМИД РФМария Захарова

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