Захарова: Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что черногорские правоохранители задержали Звинчука и нескольких его коллег, пишет RT.
«Посольство... выясняет обстоятельства», — указала Захарова.
Между тем Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Звинчук и другие граждане России-сотрудники проекта находились в Черногории легально. Они планировали съемку Цетинского монастыря, на которую был подан официальный запрос.
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