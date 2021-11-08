Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам
Официальный представитель МИД Мария Захарова отрицательно высказалась о действиях Польши по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом политик написала в Telegram.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», — посоветовала Захарова.
Она напомнила, что около 2 тыс. польских солдат вторглись в 2003 году в Ирак «устанавливать демократию».
Политик предложила «принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни».
Утром восьмого ноября на сайте министерства обороны Польши появилось видео, снятое с воздуха. На кадрах видно, как сотни мигрантов столпились у Польско-Белорусской границы. Сейчас Польша усиливает охрану границ.
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