Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам

Официальный представитель МИД Мария Захарова отрицательно высказалась о действиях Польши по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом политик написала в Telegram.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», — посоветовала Захарова.