Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о её назначении послом в одной из зарубежных стран. Она назвала их слухами, на которые ей некогда обращать внимание. Об этом Захарова рассказала в интервью «РИА Новости».

«Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет... Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание», — подчеркнула официальный представитель МИД.

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Напомним, в начале июня Владимир Путин присвоил Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Вслед за этим в СМИ появилась информация, что она якобы прошла согласования и готовится стать послом в одной из стран.

Захарова с 2011 года занимала пост заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, в августе 2015 года стала главой этого департамента, сообщает RT. В мае 2020 года Захарова была награждена орденом Почета.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПосолМИД РФМария Захарова
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