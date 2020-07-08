Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о её назначении послом в одной из зарубежных стран. Она назвала их слухами, на которые ей некогда обращать внимание. Об этом Захарова рассказала в интервью «РИА Новости».
«Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет... Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Напомним, в начале июня Владимир Путин присвоил Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Вслед за этим в СМИ появилась информация, что она якобы прошла согласования и готовится стать послом в одной из стран.
Захарова с 2011 года занимала пост заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, в августе 2015 года стала главой этого департамента, сообщает RT. В мае 2020 года Захарова была награждена орденом Почета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru