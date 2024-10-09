Захарова назвала причину увлечения детей квадробингом

По её мнению, дети пытаются таким образом показать родителям и близким о том, «что ему нужна их забота и любовь».

«Не хочу сейчас уходить в глубины всех специфических явлений, которые возникли на Западе, но мы уделяем теме повышенное внимание, потому что они все деструктивные, в том числе и это», - заключила она.

Ранее подростковый и семейный психолог Лариса Кононова заявила, что квадробинг является формой самовыражения, как, например, субкультура эмо, сообщает ОТР. По её словам, такие увлечения «приходят и уходят», но взрослым всё же необходимо контролировать включение ребёнка в субкультуру.

