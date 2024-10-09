Захарова назвала причину увлечения детей квадробингом

Увлечение детей квадробингом, вероятно, связано с отсутствием необходимого ребёнку внимания со стороны родителей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её мнению, дети пытаются таким образом показать родителям и близким о том, «что ему нужна их забота и любовь».

«Не хочу сейчас уходить в глубины всех специфических явлений, которые возникли на Западе, но мы уделяем теме повышенное внимание, потому что они все деструктивные, в том числе и это», - заключила она.

Ранее подростковый и семейный психолог Лариса Кононова заявила, что квадробинг является формой самовыражения, как, например, субкультура эмо, сообщает ОТР. По её словам, такие увлечения «приходят и уходят», но взрослым всё же необходимо контролировать включение ребёнка в субкультуру.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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