Захарова назвала блокировку канала RT на YouTube цензурой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку американским видеохостингом YouTube аккаунта арабской версии RT «очередным актом цензуры со стороны интернет-платформ США», передает ТАСС.

Она отметила, что на этом канале было 5,5 миллионов подписчиков и напомнили, что RT «регулярно подвергается беспрецедентному давлению».

Цензура на ТВ: кто будет решать, что смотреть?

Представитель МИД также заявила, что «американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова». Блокировку российского ресурса Захарова назвала действием «внутренних американских террористов».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:YoutubeБлокировкаЦензураМария Захарова
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