Цензура на ТВ: кто будет решать, что смотреть?

Актер Дмитрий Певцов предложил создать комиссию по цензуре, чтобы на телевидении «культивировать добро, радость и надежду», и убрать из сетки вещания программы Андрея Малахова и уже и без того закрытый проект «Дом-2».

По мнению актера, в комиссию могли бы войти представители культурного сообщества и церковных конфессий, а также искусствоведы и правоведы.

В интервью НСН режиссер Юрий Грымов поспорил с этим мнением. Прежде всего, Грымов задался вопросом «а судьи кто?»

«Что такое цензура? Это люди, это комиссия. Вы посмотрите, средний возраст чиновника - 35 лет. Вот появляется такая комиссия с чиновниками, которые что? Глубина познаний этого человека какая? Поверьте, будут такие перегибы на местах, что мало не покажется!» - рассуждает он в беседе с НСН.

По его мнению, в России и так большая законодательная запретительная база, например, закон о мате. И множество других постановлений, ограничивающих авторов.

«Я за то, чтобы поднимать внутреннюю цензуру каждого человека. Если бы внутренняя цензура была бы высокая, эти бы ужасные передачи, типа «Дома-2» никто бы и не смотрел. А для того, чтобы ее повысить, нужно пройти очень большой путь в образовательной сфере. Большой путь надо пройти государству и вернуться к серьезной работе над образованием, тогда все будет по-другому, и никакие комиссии будут не нужны», – заключил Грымов.

Сам же Малахов пока не ответил на призыв Певцова закрыть его программы, несмотря на то, что эти высказывания широко обсуждаются в прессе.

