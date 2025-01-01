Захарова: Иностранцы считают россиянок «опасно красивыми»
Мужчины-иностранцы и россияне, которые живут за рубежом, считают, что в России опасно находиться из-за красоты россиянок. Об этом в эфире радио «Sputnik» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, иностранные мужчины в личных беседах с ней признавались, что не «смогут держать себя в руках» рядом с российскими женщинами. В частности, добавила Захарова, так говорили те, кто посещал Москву, Казань и Санкт-Петербург.
При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что россияне стали спокойно воспринимать мнение о себе за границей. В связи с этим Захарова заметила, что граждане РФ совершили большую «работу над собой», и им стало безразлично, как их воспринимают иностранцы.
«Нам стало все равно, русофобят они там или не русофобят», - сказала она.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина в интервью НСН заявила, что россиянки в непростой для страны ситуации должны оставаться верными своим мужчинам, а демографические проблемы Китая должны волновать только власти Китая. Такое заявление она сделала после того, как в Китае мужчинам предложили искать иностранных невест из-за проблем с демографией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru