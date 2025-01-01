Захарова: Иностранцы считают россиянок «опасно красивыми»

При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что россияне стали спокойно воспринимать мнение о себе за границей. В связи с этим Захарова заметила, что граждане РФ совершили большую «работу над собой», и им стало безразлично, как их воспринимают иностранцы.

«Нам стало все равно, русофобят они там или не русофобят», - сказала она.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина в интервью НСН заявила, что россиянки в непростой для страны ситуации должны оставаться верными своим мужчинам, а демографические проблемы Китая должны волновать только власти Китая. Такое заявление она сделала после того, как в Китае мужчинам предложили искать иностранных невест из-за проблем с демографией.