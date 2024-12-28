«Любил только меня»: Светлана Бондарчук высказалась об изменах бывшего мужа
Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук отвечая на вопрос журналистов о том, были ли в их паре с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком измены с его стороны, ответила, что экс-супруг «любил только ее». Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Хватит слухов».
«Я не знаю, когда мы были вместе, он любил только меня», — кратко ответила телеведущая на соответствующий вопрос.
Также журналисты спросили Светлану о том, что она думает о возможном разводе Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, на что телеведущая пожелала паре сохранить отношения, если они правда друг друга любят.
«Я не знаю. Если это настоящая любовь, пусть они сохранят брак. Если что-то пошло не так - ну, это их дела», - ответила она.
Светлана Бондарчук и известный режиссер были в браке 25 лет, у них есть сын Сергей и дочь Варвара. Их развод состоялся в 2016 году. В 2018 году Федор женился на Паулине.
Ранее стало известно, что Бондарчук и Андреева решили расстаться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 1300 крошечных улиток отпустили на волю на острове в Атлантическом океане
- СМИ: Актер Гела Месхи воссоединился с экс-женой солиста Uma2rman
- Ученик в одной из школ Москвы выпал из окна на уроке
- «От Мальдив до Танзании»: Россиянам объяснили, где отдыхать зимой
- Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29
- Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях дипфейков якобы с его участием
- Татьяна Буланова призналась, что ей понравилось встречать Новый год в поезде
- В Минобороны России сообщили, что за осень призвали 133 тысячи человек
- «Любил только меня»: Светлана Бондарчук высказалась об изменах бывшего мужа
- Жители Казахстана сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru