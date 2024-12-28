«Любил только меня»: Светлана Бондарчук высказалась об изменах бывшего мужа

Также журналисты спросили Светлану о том, что она думает о возможном разводе Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, на что телеведущая пожелала паре сохранить отношения, если они правда друг друга любят.

«Я не знаю. Если это настоящая любовь, пусть они сохранят брак. Если что-то пошло не так - ну, это их дела», - ответила она.

Светлана Бондарчук и известный режиссер были в браке 25 лет, у них есть сын Сергей и дочь Варвара. Их развод состоялся в 2016 году. В 2018 году Федор женился на Паулине.

Ранее стало известно, что Бондарчук и Андреева решили расстаться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





