ЗАГСы Москвы увеличили в 3,5 раза количество мест для регистрации 23 июля
Столичные ЗАГСы увеличили в 3,5 раза количество мест для торжественной регистрации в красивую дату 23 июля 2023 года, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что поступали обращения молодоженов, которые хотели расписаться именно в этот день. Так, прием заявлений открыли в еще пять дворцов бракосочетания.
«23 июля выпало на воскресенье, в этот день недели обычно открыты только два Дворца бракосочетания, все места в них на эту дату уже заняты», - добавила Ракова.
Теперь на красивую дату 23.07.23 можно подать заявления во Дворец бракосочетания №3, №5, Кутузовский и Шипиловский Дворцы, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово.
Ранее сообщалось, что самой популярной в 2023 году является дата с красивым сочетанием троек, 23.03.2023. В этот день планируют заключить брак уже 700 столичных пар.
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