В Москве более 70% молодоженов подали заявление на брак в 2023 году онлайн

В Москве молодожены стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн. По сравнению с 2019 годом доля таких заявлений выросла более чем вдвое. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2023 году более 70% пар подают заявление именно таким образом.

Всего на этот год подано уже более 20 тысяч заявлений о заключении брака, и около 15% из них — на выездные локации. Самое большое количество заявлений подано традиционно на лето.

Самой популярной в 2023 году является дата с красивым сочетанием троек, 23.03.2023. В этот день планируют заключить брак уже около 700 пар.

