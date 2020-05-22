Загрузившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка» предъявлено обвинение
Гражданину, который разместил фотографию начальника тайной государственной полиции Германии времен третьего рейха, группенфюрера СС Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка» предъявлено обвинение.
Как сообщает Следственный комитет РФ, речь идёт о молодом человеке - жители Волгограда, который устроил данную провокацию во время виртуальной акции, организованной в четь 75-ой годовщины Победы. При этом обвиняемый указал, что на фотографии запечатлен некий Геннадий Михайловский.
Впоследствии, 12 мая, изображение нацистского преступника было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн».
Как подчёркивают в надзорном ведомстве, своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Автору провокации предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.
Следственный комитет продолжает устанавливать все факты размещения фотографий нацистских военных преступников и граждан, которые на это пошли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Власти Пакистана начали расследование крушения самолета под Карачи
- В Грузии назвали дату открытия страны для иностранных туристов
- Перебивший силовиков на Украине мог испугаться изнасилования
- Экс-президент Украины: В Москве Кадырова обязательно вылечат
- Телеграм: Дагестан болеет, а Трамп сбежал из договора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru