Загрузившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка» предъявлено обвинение

Гражданину, который разместил фотографию начальника тайной государственной полиции Германии времен третьего рейха, группенфюрера СС Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка» предъявлено обвинение.

Как сообщает Следственный комитет РФ, речь идёт о молодом человеке - жители Волгограда, который устроил данную провокацию во время виртуальной акции, организованной в четь 75-ой годовщины Победы. При этом обвиняемый указал, что на фотографии запечатлен некий Геннадий Михайловский.

Впоследствии, 12 мая, изображение нацистского преступника было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн».