Появилось видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет России разместил видео проведения обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма. Четверо молодых россиян, по версии следствия, причастны к размещению фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».

Кадры сняты в Волгограде, Самаре, Перми, Ульяновске.

Андрей Шабанов из Самары полностью признал свою вину и раскаялся.

«С личного компьютера в сервисе «Бессмертный полк-онлайн» разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоисович Егерский, вот. (…) Раскаиваюсь. Вину признаю полностью», - сказал подозреваемый.

СК РФ установил четырех подозреваемых в публикации нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Также признал свою вину Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Даниил Симонов из Перми посчитал неудавшейся шуткой публикацию фотографии Андрея Власова, бывшего советского военачальника, перешедшего в годы Великой Отечественной войны на сторону фашистской Германии.

«Решил пошутить, пошутил неудачно», — цитирует его RT.

Следственный комитет Российской Федерации установил личности четверых россиян, которые оказались причастны к размещению нацистских преступников в онлайн рядах «Бессмертного полка». В их отношении возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма).

Напомним, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в подписи злоумышленники указали, что это якобы полковник Алексеев В.М. Также была опубликована анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы изображен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

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ФОТО: YouTube канал СКР
ТЕГИ:Бессмертный ПолкНацизмСледственный Комитет
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