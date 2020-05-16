Появилось видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма

Также признал свою вину Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Даниил Симонов из Перми посчитал неудавшейся шуткой публикацию фотографии Андрея Власова, бывшего советского военачальника, перешедшего в годы Великой Отечественной войны на сторону фашистской Германии.

«Решил пошутить, пошутил неудачно», — цитирует его RT.

Следственный комитет Российской Федерации установил личности четверых россиян, которые оказались причастны к размещению нацистских преступников в онлайн рядах «Бессмертного полка». В их отношении возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма).

Напомним, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в подписи злоумышленники указали, что это якобы полковник Алексеев В.М. Также была опубликована анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы изображен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

