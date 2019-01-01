Загруженность московских трасс оценивается в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Волоколамском, Киевском, Варшавском, Дмитровском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы набережных и мостах, на улицах Серафимовича, Новокузнецкая, Большая Полянка, Новый Арбат, Сретенка, Варварка и других.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до 1 балла, сообщает Агентство «Москва».

