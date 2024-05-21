В летней оздоровительной кампании примут участие 5,3 млн детей
Более 5 млн российских детей будут участвовать в летней оздоровительной кампании в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«У нас в этом году охват детей составит пять миллионов 300 тысяч, из них порядка полутора миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — цитирует РИА Новости главу Минпросвещения.
Кравцов указал, что в кампании задействуют 39 тысяч лагерей всех типов. Общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 млрд рублей.
Между тем первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в регионе в период летней оздоровительной кампании заработают 105 загородных детских лагерей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru