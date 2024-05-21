В Екатеринбурге задержали глав региональных УЭБиПК и УФНС

Начальника УЭБиПК управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Дьяков и Логинов задержаны «в рамках расследования уголовного дела».

«Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции», — отметил собеседник ТАСС.

По какой именно статье ведется разбирательство, не уточняется.

Ранее замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына задержали по делу о взятке в особо крупном размере, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеСвердловская ОбластьЕкатеринбург

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