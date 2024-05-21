В Екатеринбурге задержали глав региональных УЭБиПК и УФНС
Начальника УЭБиПК управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, Дьяков и Логинов задержаны «в рамках расследования уголовного дела».
«Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции», — отметил собеседник ТАСС.
По какой именно статье ведется разбирательство, не уточняется.
Ранее замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына задержали по делу о взятке в особо крупном размере, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru