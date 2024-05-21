Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 14,7%
Заболеваемость COVID-19 на территории России увеличилась на 14,7% к показателям прошлой семидневки. Такие данные за период с 13 по 19 мая опубликовал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Уровень заболеваемости за это время на 100 тысяч населения составил 8,1. Рост инфекции зафиксирован в 53 регионах. За неделю констатировано 54 смертельных случая, связанных с COVID-19. В больницу попали 2469 пациентов с коронавирусом - на 34,6% больше к предыдущей неделе.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в российской столице с 13 по 19 мая коронавирус диагностировали в 1915 случаев. Рост за семь дней составил 54%. Скончались в Москве шесть COVID-пациентов, госпитализированы 204 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru