Умер президент Российского общества терапевтов академик РАН Мартынов
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной терапии №1 Российского университета медицины, академик РАН Анатолий Мартынов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте общества.
«Прощание с Анатолием Ивановичем состоится 22 мая... Похороны на Троекуровском кладбище», — отметили в РНМОТ.
Анатолий Мартынов родился в 1937 году в Москве, окончил 2-й Московский медицинский институт и позже работал ассистентом на кафедре госпитальной терапии, в 1971-1980 годах был сотрудником аналогичной кафедры Московского медицинского стоматологического института. В 1980-2006-м специалист возглавлял отделение кардиологии Объединенной спецбольницы с поликлиникой Четвертого ГУ при Минздраве СССР, был главным врачом Центральной клинической больницы и начальником Медцентра управделами президента. Позже Мартынов стал завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московского медико-стоматологического университета.
В научной сфере академик курировал ряд направлений терапии (дисплазию соединительной ткани, артериальную гипертензию, геронтологические аспекты болезней).
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