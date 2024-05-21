Художественная выставка к 90-летию Юрия Гагарина открылась в Женеве

Выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, открылась в Женеве. Её организовала местная галерея TCarmine.Art, которая периодически представляет искусство российских и советских художников.

Экспозиция состоит из 57 картин семи художниц арт-сообщества Kunst18 из немецкого города Карлсруэ. Все они появились на свет в разных городах бывшего Советского Союза и уже давно переехали в Германию. Однако в их творчестве прослеживается тесная связано с культурой и традициями России.

Все произведения выставки объединены темой «Космос: посвящение Юрию Гагарину», передает ТАСС. Ранее представительницы Kunst18 уже были инициаторами выставки ко Дню космонавтики. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в дальнейшем экспозицию из Швейцарии покажут и в других европейских странах.

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