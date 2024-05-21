Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
Монголия должна стать следующей страной, которая получит статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Как отметил министр, РФ вместе с Китаем и другими странами-партнерами считает Монголию «очевидным» следующим кандидатом на вступление в объединение. Лавров подчеркнул, что страна «органично вписывается» в пространство ШОС.
По словам главы российского МИД, партнеры будут стимулировать монгольских соседей к принятию решения о вступлении в организацию, все страны ШОС «выступают однозначно "за"».
Между тем президент РФ Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами формирующегося многополярного мира, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru