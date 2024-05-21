При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в понедельник в результате обстрела Свердловска в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, при ударе ВСУ применили, предположительно, американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Кроме того, после атаки, когда на месте работали пожарные и медики, украинские военные нанесли удар беспилотниками.
«В результате пострадали восемь мирных жителей... Несмотря на угрозу еще одного обстрела, пожарные оперативно справились с огнем», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР заявил, что при ударе ВСУ по Свердловску был поврежден склад с горюче-смазочными материалами, напоминает RT.
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