При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в понедельник в результате обстрела Свердловска в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, при ударе ВСУ применили, предположительно, американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Кроме того, после атаки, когда на месте работали пожарные и медики, украинские военные нанесли удар беспилотниками.

«В результате пострадали восемь мирных жителей... Несмотря на угрозу еще одного обстрела, пожарные оперативно справились с огнем», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЛНР заявил, что при ударе ВСУ по Свердловску был поврежден склад с горюче-смазочными материалами, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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