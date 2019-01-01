Загруженность московских трасс оценивается в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Волоколамском, Новосходненском, Новорижском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов,.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Варварка, Ильинка, Большая Лубянка, Тверская, Большая Никитская, Большая Полянка, Большая Ордынка и других.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

