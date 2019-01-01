Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов
Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Киевском, Калужском, Новорижском, Можайском, Боровском, Новорязанском, Носовихинском и Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Моховая, Новый Арбат, Охотный Ряд, Мясницкая, Ильинка.
Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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