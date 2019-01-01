Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

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Дело Ивана Голунова прекращено за недоказанностью Сенатор: наказать МВД по закону о фейк-ньюс «Непрофессионализм, головотяпство либо провокация» - Валентина Матвиенко о работе МВД по делу Голунова Кто ответит за подброшенные наркотики?

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