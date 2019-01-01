Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Киевском, Симферопольском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Новый Арбат, Петровка, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, а также на Гоголевском, Никитском, Сретенском, Покровском и Яузском бульварах.
Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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