Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Киевском, Симферопольском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Новый Арбат, Петровка, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, а также на Гоголевском, Никитском, Сретенском, Покровском и Яузском бульварах.

Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

