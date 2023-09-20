Против матери истощенного мальчика в Воронеже завели дело

Следственные органы провели проверку о том, что в городскую больницу привезли крайне истощенного ребенка. Выяснилось, что у него тяжелая белково-энергетическая недостаточность, мальчик не разговаривает и не реагирует на внешние раздражители. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

21-летняя жительница Воронежа стала фигуранткой за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Его ребенка признали инвалидом, но она не обеспечивала ему должный уход.

Ранее жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

