Против матери истощенного мальчика в Воронеже завели дело
В Воронеже завели уголовное дело против матери истощенного шестилетнего мальчика, которого госпитализировали с весом девять килограммов, сообщает телеканал «360».
Следственные органы провели проверку о том, что в городскую больницу привезли крайне истощенного ребенка. Выяснилось, что у него тяжелая белково-энергетическая недостаточность, мальчик не разговаривает и не реагирует на внешние раздражители. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
21-летняя жительница Воронежа стала фигуранткой за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Его ребенка признали инвалидом, но она не обеспечивала ему должный уход.
Ранее жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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