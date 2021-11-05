Зафиксирована одна из крупнейших магнитных бурь за несколько лет
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировала одну из крупнейших магнитных бурь на Земле за последние несколько лет, сообщает телеканал «360».
Она началась 4 ноября и продлится еще два или три дня. Отмечается, что индекс геомагнитной активности увеличился до уровня 7 при максимальном значении 9, что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.
По словам экспертов, в это же время был зафиксирован внезапный скачок в скорости солнечного ветра — от 400 до более 800 км/с, что говорит, что произошел сильный солнечный выброс.
31 октября в магнитосфере Земли была зафиксирована магнитная буря, вызванная мощными вспышками на Солнце. Явление продлилось до середины понедельника, 1 ноября.
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