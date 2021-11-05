Зафиксирована одна из крупнейших магнитных бурь за несколько лет

Она началась 4 ноября и продлится еще два или три дня. Отмечается, что индекс геомагнитной активности увеличился до уровня 7 при максимальном значении 9, что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.

По словам экспертов, в это же время был зафиксирован внезапный скачок в скорости солнечного ветра — от 400 до более 800 км/с, что говорит, что произошел сильный солнечный выброс.

31 октября в магнитосфере Земли была зафиксирована магнитная буря, вызванная мощными вспышками на Солнце. Явление продлилось до середины понедельника, 1 ноября.

