Магнитная буря после вспышки на Солнце завершилась

Начавшаяся из-за мощной вспышки на Солнце магнитная буря завершилась, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

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Специалисты проводили замеры показателей магнитосферы каждые три часа. С 18 до 21 часа воскресенья состояние магнитосферы было спокойным, отмечает РИА ФАН.

Слабая магнитная буря произошла на фоне мощной вспышки на Солнце класса Х, зафиксированной 28 октября. Тогда на протяжении 31 минуты произошло 28 вспышек слабой, средней и высокой величины, пишет Газета.ру. Магнитная буря фиксировалась в воскресенье около 15-18 часов мск, как ожидалось, она продлится до середины понедельника, 1 ноября.

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ФОТО: pixabay.com
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