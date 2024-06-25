«Заесть стресс»: Яйца и молочные продукты назвали главными «источниками» счастья

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала НСН, что бананы, миндаль, яйца и молочные продукты вызывают чувство удовольствия и радости благодаря своему составу. 

Бананы, миндаль, яйца и молочные продукты вызывают чувство удовольствия и радости благодаря своему составу, поэтому часто россияне заедают стресс пастой карбонара, бисквитами и мороженым, заявила в разговоре с НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее россияне поделились своими способами борьбы со стрессом. Самыми распространенными оказались прогулки (44%) и времяпрепровождение с близкими людьми (37%). Еще одним помощником в борьбе с напряжением стала еда (31%), показало исследование «Ромир».

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«Среди нейромедиаторов есть вещества, которые быстро активируют нейроны мозга и повышают настроение. Именно поэтому легче всего заесть стресс. Среди медиаторов счастья самые быстрые: энкефалины и эндорфины. Эти полипептиды производятся организмом путем расщепления крупных белков на короткие фрагменты. Они вызывают чувство удовольствия и радости. Пищевые продукты, богатые тирозином (бананы, миндаль, яйца), играют важную роль в производстве этих веществ. Яйца являются уникальным продуктом, способствующим выработке счастья, благодаря содержанию аминокислот и компонентов энкефалинов и эндорфинов», - объяснила специалист.

В связи с этим в борьбе со стрессом традиционно хороша паста карбонара и бисквиты. Также поднять настроение помогут молочные продукты и орехи, подчеркнула диетолог.

«Не случайно в момент стресса многие заказывают пасту карбонара, содержащую яйца в соусе, а также бисквиты, содержащие огромное количество яиц или яичные запеканки, сырники, омлеты. Серотонин, известный как «гормон счастья», оказывает влияние на настроение и общее состояние организма. Триптофан, содержащийся в молочных продуктах, включая сыр, помогает в синтезе этого нейротрансмиттера. Очень часто стрессы заедают творожными сладкими сырками, мороженым, взбитыми сливками и другой сладкой молочкой. Дофамин - это нейромедиатор, связанный с удовольствием, синтезируется в моменты наслаждения. Миндаль, арахис и семечки подсолнечника являются хорошими источниками дофамина. Ореховые конфеты, козинаки - все это любимые антистресс-продукты россиян», - рассказала собеседница НСН.

Следящие за фигурой могут позволить себе небольшой кусочек торта не больше двух раз в месяц, при этом торт обязательно должен быть свежим и низкокалорийным - желательно не больше 200 килокалорий на 100 граммов, заявила ранее врач-диетолог Анна Белоусова «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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