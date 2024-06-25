«Заесть стресс»: Яйца и молочные продукты назвали главными «источниками» счастья

Бананы, миндаль, яйца и молочные продукты вызывают чувство удовольствия и радости благодаря своему составу, поэтому часто россияне заедают стресс пастой карбонара, бисквитами и мороженым, заявила в разговоре с НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее россияне поделились своими способами борьбы со стрессом. Самыми распространенными оказались прогулки (44%) и времяпрепровождение с близкими людьми (37%). Еще одним помощником в борьбе с напряжением стала еда (31%), показало исследование «Ромир».