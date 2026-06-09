В Госдуме предложили закрепить право сотрудников временно переходить на дистанционную работу, если температура воздуха поднимается выше +30°C и их обязанности позволяют работать из дома. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет легче переносить аномальную жару, особенно людям с хроническими заболеваниями. Для них порог предлагают снизить до +28°C при наличии медицинских показаний. По словам Мурадяна, существующая система защиты прав сотрудников уже обеспечивает достаточный уровень контроля.

«В опенспейсе выставляется единая температура. Дальше сотрудникам придётся договариваться. Можно, конечно, работодателям отпускать сотрудников на удалёнку, но любая лишняя регуляторика никаких позитивных эффектов не приносит. Я не сторонник таких историй. Большая часть адекватных работодателей адекватно относится к поддержанию нормальной температуры в офисе. В большинстве рабочих мест есть кондиционеры. Если как‑то нарушаются права сотрудников, то они могут писать жалобы в органы охраны труда, чтобы те устроили выездную инспекцию. Те меры защиты прав работников, которые сейчас есть, более чем исчерпывающие. Придумывать дополнительные ограничения я не вижу смысла», — сказал собеседник НСН.

Ранее Мурадян заявил НСН, что сегодня в среднем 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе.

